Службовий пес одеських митників знайшов партію наркотиків
Прямуючи до Молдови через пункт пропуску "Маяки—Удобне—Паланка", громадянин України прихопив із собою партію наркотиків. Втім, пес Пірат знайшов заборонені LSD, амфетамін та марихуану.
Про це повідомляє пресслужба Одеської митниці.
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Чотирилапий помічник митників Пірат спрацював на валізу з особистими речами. В ній знаходилися три поліетиленових пакунки з амфетаміном, пластикова пляшка з марихуаною та скляна трубка для її вживання, а також LSD у вигляді 3 паперових квадратиків, які називають "марками", та 4 фрагментів марок.
"На перший погляд — звичайні квадратики цупкого паперу блакитного кольору з планетою Сатурн в центрі рожевого овалу. Насправді — галюциногенний наркотик синтетичного походження без кольору, запаху та смаку, розчином якого просочений папір. До речі, серед різноманіття наркотичних засобів, які постійно знаходять одеські митники, LSD трапляється вкрай рідко", — йдеться в повідомленні.
Яке покарання чекає на "наркоперевізника"
Одеськими митниками до правоохоронних органів направлено повідомлення, що містить ознаки злочину, передбаченого статтею 305 Кримінального кодексу України. Правопорушення може каратися позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
Більше про наркоторговців
Нещодавно було затримано одесита, який отримував гуртові партії заборонених речовин через поштові сервіси. "Товар" зберігав і фасував вдома, а збував через закладки та за допомогою сервісу поштових відправлень.
Також вісім одеситів заробляли на збуті наркотиків і психотропів близько чотирьох мільйонів гривень на місяць. Вони адміністрували три наркокрамниці в Інтернеті, де пропонували кокаїн, героїн, амфетамін, марки "ЛСД", екстазі та інше. Нині обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів скеровано до суду.