Служебный пес одесских таможенников нашел партию наркотиков
Направляясь в Молдову через пункт пропуска "Маяки—Удобное—Паланка", гражданин Украины прихватил с собой партию наркотиков. Впрочем, пес Пират нашел запрещенные LSD, амфетамин и марихуану.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской таможни.
-
Боррель призвал страны ЕС делиться танками из Украиной и предупредил об "решающих событиях" в войне
-
Швейцария отказалась конфисковывать замороженные активы рф: какая причина
-
"Но немного я в за**бе": Дантес написал песню о трудностях воспитания детей
-
Дембеле и Бускетс не помогут "Барселоне" в матче Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед"
-
Действенные стратегии развития бизнеса за войны на Business Wisdom Summit 2023
-
Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день
-
Зеленский и Байден встретятся в Польше, — СМИ
-
Усиление мобилизации в Украине: в ВСУ ответили, почему повесток стало больше
-
В Киев прибыл с визитом премьер-министр Швеции
-
В Киеве четверо воспитателей детского сада пытали детей
Четвероногий помощник таможенников Пират сработал на чемодан с личными вещами. В ней находились три полиэтиленовых пакета с амфетамином, пластиковая бутылка с марихуаной и стеклянная трубка для ее применения, а также LSD в виде 3 бумажных квадратиков, которые называют "марками", и 4 фрагмента марок.
"На первый взгляд — обычные квадратики плотной бумаги голубого цвета с планетой Сатурн в центре розового овала. На самом деле галлюциногенный наркотик синтетического происхождения без цвета, запаха и вкуса, раствором которого пропитана бумага. Кстати, среди многообразия наркотических средств, которые постоянно находят одесские таможенники, LSD случается крайне редко", — говорится в сообщении.
Какое наказание ждет "наркоперевозчика"
Одесскими таможенниками в правоохранительные органы направлено сообщение, содержащее признаки преступления, предусмотренного статьей 305 Уголовного кодекса Украины. Правонарушение может караться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Больше о наркоторговцах
Недавно был задержан одессит, получавший оптовые партии запрещенных веществ через почтовые сервисы. "Товар" хранил и фасовал дома, а сбывал через закладки и с помощью сервиса почтовых отправлений.
Также восемь одесситов зарабатывали на сбыте наркотиков и психотропов около четырех миллионов гривен в месяц. Они администрировали три нарколавки в Интернете, где предлагали кокаин, героин, амфетамин, марки "ЛСД", экстази и прочее. В настоящее время обвинительный акт в отношении трех фигурантов направлен в суд.