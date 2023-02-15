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Служебный пес одесских таможенников нашел партию наркотиков

15 февраля 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Служебный пес одесских таможенников нашел партию наркотиков
Правонарушитель может попасть за решетку на восемь лет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Направляясь в Молдову через пункт пропуска "Маяки—Удобное—Паланка", гражданин Украины прихватил с собой партию наркотиков. Впрочем, пес Пират нашел запрещенные LSD, амфетамин и марихуану.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской таможни.

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Четвероногий помощник таможенников Пират сработал на чемодан с личными вещами. В ней находились три полиэтиленовых пакета с амфетамином, пластиковая бутылка с марихуаной и стеклянная трубка для ее применения, а также LSD в виде 3 бумажных квадратиков, которые называют "марками", и 4 фрагмента марок.

наркотики на таможне

"На первый взгляд — обычные квадратики плотной бумаги голубого цвета с планетой Сатурн в центре розового овала. На самом деле галлюциногенный наркотик синтетического происхождения без цвета, запаха и вкуса, раствором которого пропитана бумага. Кстати, среди многообразия наркотических средств, которые постоянно находят одесские таможенники, LSD случается крайне редко", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет "наркоперевозчика"

Одесскими таможенниками в правоохранительные органы направлено сообщение, содержащее признаки преступления, предусмотренного статьей 305 Уголовного кодекса Украины. Правонарушение может караться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Больше о наркоторговцах

Недавно был задержан одессит, получавший оптовые партии запрещенных веществ через почтовые сервисы. "Товар" хранил и фасовал дома, а сбывал через закладки и с помощью сервиса почтовых отправлений.

Также восемь одесситов зарабатывали на сбыте наркотиков и психотропов около четырех миллионов гривен в месяц. Они администрировали три нарколавки в Интернете, где предлагали кокаин, героин, амфетамин, марки "ЛСД", экстази и прочее. В настоящее время обвинительный акт в отношении трех фигурантов направлен в суд.

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