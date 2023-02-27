Пес Рембо помог одесским пограничникам выявить наркотики

Правонарушитель может попасть за решетку на восемь лет

Пограничники Измаильского отряда в паромном пункте пропуска "Орловка" обнаружили наркотические средства. Запретные вещества пытались перевезти в Румынию.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

42-летняя гражданка Украины следовала на рейсовом автобусе в соседнее государство. Впрочем, в результате срабатывания служебной собаки Рембо среди личных вещей пассажирки были обнаружены три силиконовых контейнера с каннабисом и пакет с амфетамином. Содержимое именно этих веществ подтвердило экспресс-тест в пункте пропуска.

Какое наказание ждет перевозка наркотиков

По факту выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 305 Уголовного кодекса Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров направлена сообщение в подразделение Нацполиции. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Недавно был задержан одессит, получавший оптовые партии запрещенных веществ через почтовые сервисы. "Товар" хранил и фасовал дома, а сбывал через закладки и с помощью сервиса почтовых отправлений.

Также восемь одесситов зарабатывали на сбыте наркотиков и психотропов около четырех миллионов гривен в месяц. Они администрировали три нарколавки в Интернете, где предлагали кокаин, героин, амфетамин, марки "ЛСД", экстази и прочее. В настоящее время обвинительный акт в отношении трех фигурантов направлен в суд.