Житель Молдовы пытался незаконно вывезти из Украины оптические прицелы
Украинские пограничники обнаружили и остановили попытку незаконного вывоза трех оптических прицелов с крепежами. Их должны были провезти через пункт пропуска "Паланка", который находится на границе с Молдовой в Одесской области.
Об этом сообщает ГПСУ.
-
Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи
-
Что приготовить в Великий пост: рецепт сочных овощных котлет на каждый день
-
Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые
-
"Шахтер" готовит громкий обмен бразильцев
-
Авиация ВСУ атаковала районы сосредоточения и позицию ЗРК оккупантов, — Генштаб
-
Защитники Донбасса получили авто из Одессы
-
В Донецкой области гауляйтеры вручают коллаборантам партийные билеты партии "Единая россия"
-
Франция и Британия договорились о совместной тренировке украинских военных: подробности
-
Капитан ВМС США и Бачо Корчилава обсудят контранступление ВСУ и скандальный законопроект в Грузии
-
Сколько нужно денег Гордону и его семье ежемесячно и что распродает блогер
Неизвестный гражданин Молдовы прятал приборы под верхней одеждой и направлялся на выезд из Украины. Прицелы были обнаружены с помощью металлоискателя пограничниками Белгород-Днестровского отряда. Запрещенные для перемещения предметы изъяли в установленном порядке.
Незаконная попытка перемещения в Украину оптических прицелов не единственный случай, произошедший в пункте пропуска "Паланка". Недавно пограничники обнаружили и изъяли еще один оптический прицел и пневматический пистолет, привезенный в Украину гражданином Молдовы и украинцем. Оба предмета были запрещены для перемещения и изъяты в установленном порядке.
Напомним, пограничники Измаильского отряда в паромном пункте пропуска "Орловка" обнаружили контрабанду. Гербициды и 750 тыс. грн. пытались перевезти в газобаллонном оборудовании автомобили Honda.
Также мы писали, что пес Рембо помог одесским пограничникам выявить наркотики, которые 42-летняя гражданка Украины пыталась вывезти в соседнюю страну. Впрочем, в результате срабатывания служебной собаки Рембо среди личных вещей пассажирки были обнаружены три силиконовых контейнера с каннабисом и пакет с амфетамином. Содержимое этих веществ подтвердил экспресс-тест в пункте пропуска.