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Житель Молдовы пытался незаконно вывезти из Украины оптические прицелы

10 марта 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Человек будет отвечать перед законом
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Украинские пограничники обнаружили и остановили попытку незаконного вывоза трех оптических прицелов с крепежами. Их должны были провезти через пункт пропуска "Паланка", который находится на границе с Молдовой в Одесской области.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Неизвестный гражданин Молдовы прятал приборы под верхней одеждой и направлялся на выезд из Украины. Прицелы были обнаружены с помощью металлоискателя пограничниками Белгород-Днестровского отряда. Запрещенные для перемещения предметы изъяли в установленном порядке.

Незаконная попытка перемещения в Украину оптических прицелов не единственный случай, произошедший в пункте пропуска "Паланка". Недавно пограничники обнаружили и изъяли еще один оптический прицел и пневматический пистолет, привезенный в Украину гражданином Молдовы и украинцем. Оба предмета были запрещены для перемещения и изъяты в установленном порядке.

Напомним, пограничники Измаильского отряда в паромном пункте пропуска "Орловка" обнаружили контрабанду. Гербициды и 750 тыс. грн. пытались перевезти в газобаллонном оборудовании автомобили Honda.

Также мы писали, что пес Рембо помог одесским пограничникам выявить наркотики, которые 42-летняя гражданка Украины пыталась вывезти в соседнюю страну. Впрочем, в результате срабатывания служебной собаки Рембо среди личных вещей пассажирки были обнаружены три силиконовых контейнера с каннабисом и пакет с амфетамином. Содержимое этих веществ подтвердил экспресс-тест в пункте пропуска.

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