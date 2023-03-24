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На Одещині прикордонний собака виявив контрабанду сигарет

24 березня 2023 15:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Водій мікроавтобуса вигадав цікаву схованку
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Під час огляду вантажного мікроавтобуса на прикордонному пункті пропуску "Орлівка", інспектори прикордонної служби виявили підозрілу конструкцію в кузові автомобіля. Кузов не був завантажений, а до верхньої частини стелі був прикручений бокс з OSB плитами.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін

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Виявлення контрабанди

39-річний водій пояснив, що це спальне місце для водія, подібне до великих вантажівок. Але прикордонний собака, який був присутній при огляді, виявив приховану конструкцію.

Прикордонники спільно з митниками розкрутили одну з OSB плит та виявили подвійне дно під ліжком. В ньому було завантажено 850 пачок сигарет. 

Наслідки порушення закону

За фактом перевезення товарів з приховуванням на водія складений протокол за ст. 483 Митного кодексу України. Мікроавтобус та сигарети були вилучені до рішення суду.

Нагадаємо, державний інспектор митного поста був звинувачений в зловживанні своїм службовим становищем при митному оформленні вантажу з Китаю. Тепер на нього чекає суд. 

Також ми писали, що представники Служби безпеки України повідомили про затримання головного державного інспектора, який працював у відділі управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Одеської митниці. Посадовець був звинувачений у систематичному отриманні хабаря.

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