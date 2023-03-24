В Одесской области пограничная собака обнаружила контрабанду сигарет
В ходе осмотра грузового микроавтобуса на пограничном пункте пропуска "Орловка", инспекторы пограничной службы обнаружили подозрительную конструкцию в кузове автомобиля. Кузов не был загружен, а к верхней части потолка был прикручен бокс с OSB плитами.
Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.
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Обнаружение контрабанды
39-летний водитель объяснил, что это спальное место для водителя, подобно большим грузовикам. Но, пограничная собака, присутствовавшая при осмотре, обнаружила скрытую конструкцию.
Пограничники совместно с таможенниками раскрутили одну из OSB плит и обнаружили двойное дно под кроватью. В нем было загружено 850 пачек сигарет.
Последствия нарушения закона
По факту перевозки товаров с сокрытием на водителя составлен протокол по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Микроавтобус и сигареты были изъяты до решения суда.
Напомним, что государственный инспектор таможенного поста был обвинен в злоупотреблении своим служебным положением при таможенном оформлении груза из Китая. Теперь его ждет суд.
Также мы писали, что представители Службы безопасности Украины сообщили о задержании главного государственного инспектора, работавшего в отделе управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Одесской таможни. Чиновник был обвинен в систематическом получении взятки.