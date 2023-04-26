В Одесском районе разоблачили наркоторговца

Вещественные доказательства, найденные у задержанного. Фото: Национальная полиция Украины

В Одесской области задержан мужчина, который занимался продажей наркотических средств. Злоумышленник пытался сбыть каннабис.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, 41-летний злоумышленник продавал запрещенные вещества в кругу знакомых.

"Житель села Красноселка в своем населенном пункте торгует наркозельем. Наркодилеру удалось задержать "на горячем", когда он передал каннабис покупателю и получил за это 500 гривен", — говорится в сообщении полиции.

Во время обыска в гараже мужчины правоохранители обнаружили свертки и пакеты с почти 500 граммами вещества, похожего на каннабис, средства для упаковки и электронные весы. Изъятые вещества были направлены на экспертизу.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта, а также незаконном сбыте наркотических средств по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

"Бизнесмен" находится под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области задержан мужчина с безакцизным товаром. Правонарушитель перевозил табачные изделия и алкоголь неизвестного происхождения. У 30-летнего жителя Измаила изъяли контрабанды на сотни тысяч гривен.