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На Одещині чоловік хотів заробити 600 тисяч, але попався поліції

25 квітня 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали чоловіка з безакцизним товаром
У чоловіка вилучили весь незаконний товар. Фото: Національна поліція України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали чоловіка з безакцизним товаром. Правопорушник перевозив тютюнові вироби та алкоголь невідомого походження.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, у 30-річного жителя Ізмаїла вилучили контрабанди на сотні тисяч гривень.

"Громадянин провину визнав, пояснивши, що продукція є незаконною, але відмовився говорити, звідки вона. Зараз правоохоронці встановлюють її походження", — йдеться в повідомленні поліції. 

Що саме вилучили

Загальна сума вилученої підакцизної продукції, за приблизною оцінкою, складає понад 600 тисяч гривень, а саме: 

  • 16740 пачок цигарок без марок акцизного податку різних торговельних марок,
  • 15 літрів спиртомісткого напою.

Конфіскований товар помістили до камери схову. 

Наразі відкрито протокол за транспортування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка, за  частиною 1 ст. 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чоловікові загрожує штраф у вигляді 250 неоподаткованих мінімумів. 

Нагадаємо, В пункті пропуску "Рені" прикордонники Ізмаїльського загону виявили наркотичні засоби у вантажівці DAF, яка прямувала до Молдови.  Допомогу в розпізнанні наркотиків надав службовий собака Рембо, який відзначився вже не вперше на підступах контрабандистів.

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