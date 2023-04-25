На Одещині затримали чоловіка з безакцизним товаром

На Одещині чоловік хотів заробити 600 тисяч, але попався поліції
В Одеській області затримали чоловіка з безакцизним товаром. Правопорушник перевозив тютюнові вироби та алкоголь невідомого походження.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
За інформацією правоохоронців, у 30-річного жителя Ізмаїла вилучили контрабанди на сотні тисяч гривень.
"Громадянин провину визнав, пояснивши, що продукція є незаконною, але відмовився говорити, звідки вона. Зараз правоохоронці встановлюють її походження", — йдеться в повідомленні поліції.
Що саме вилучили
Загальна сума вилученої підакцизної продукції, за приблизною оцінкою, складає понад 600 тисяч гривень, а саме:
- 16740 пачок цигарок без марок акцизного податку різних торговельних марок,
- 15 літрів спиртомісткого напою.
Конфіскований товар помістили до камери схову.
Наразі відкрито протокол за транспортування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка, за частиною 1 ст. 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чоловікові загрожує штраф у вигляді 250 неоподаткованих мінімумів.
Нагадаємо, В пункті пропуску "Рені" прикордонники Ізмаїльського загону виявили наркотичні засоби у вантажівці DAF, яка прямувала до Молдови. Допомогу в розпізнанні наркотиків надав службовий собака Рембо, який відзначився вже не вперше на підступах контрабандистів.