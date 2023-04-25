На Одещині затримали чоловіка з безакцизним товаром

У чоловіка вилучили весь незаконний товар. Фото: Національна поліція України

В Одеській області затримали чоловіка з безакцизним товаром. Правопорушник перевозив тютюнові вироби та алкоголь невідомого походження.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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"Громадянин провину визнав, пояснивши, що продукція є незаконною, але відмовився говорити, звідки вона. Зараз правоохоронці встановлюють її походження", — йдеться в повідомленні поліції.

Що саме вилучили

Загальна сума вилученої підакцизної продукції, за приблизною оцінкою, складає понад 600 тисяч гривень, а саме:

16740 пачок цигарок без марок акцизного податку різних торговельних марок,

15 літрів спиртомісткого напою.

Конфіскований товар помістили до камери схову.

Наразі відкрито протокол за транспортування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка, за частиною 1 ст. 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чоловікові загрожує штраф у вигляді 250 неоподаткованих мінімумів.

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