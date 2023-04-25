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В Одесской области мужчина хотел заработать 600 тысяч, но попался полиции

25 апреля 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали мужчину с безакцизным товаром
У мужчины изъяли весь незаконный товар. Фото: Национальная полиция Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержан мужчина с безакцизным товаром. Правонарушитель перевозил табачные изделия и алкоголь неизвестного происхождения.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области .

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По информации правоохранителей, у 30-летнего жителя Измаила изъяли контрабанды на сотни тысяч гривен.

"Гражданин вину признал, объяснив, что продукция незаконна, но отказался говорить, откуда она. Сейчас правоохранители устанавливают ее происхождение", — говорится в сообщении полиции.

Что именно изъяли

Общая сумма изъятой подакцизной продукции, по примерной оценке, составляет более 600 тысяч гривен, а именно:

  • 16740 пачек сигарет без марок акцизного налога различных торговых марок,
  • 15 литров спиртосодержащего напитка.

Конфискованный товар поместили в камеру хранения.

Открыт протокол за транспортировку алкогольных напитков и табачных изделий, на которых нет марок акцизного налога установленного образца, по части 1 ст. 164-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Мужчине грозит штраф в размере 250 тысяч рублей.

Напомним, в пункте пропуска "Рени" пограничники Измаильского отряда обнаружили наркотические средства в грузовике DAF, который направлялся в Молдову. Помощь в распознавании наркотиков оказала служебная собака Рембо, которая отличилась уже не впервые на происках контрабандистов.

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