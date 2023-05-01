Сбывала метадон: в Одессе задержали наркоторговлю

Свертки с метадоном. Фото: ГУНП в Одесской области

В Суворовском районе Одессы правоохранители изъяли у 26-летней женщины 45 пакетов с метадоном. Задержанная намеревалась реализовать их одесситам.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Полицейские остановили женщину на улице Генерала Бочарова. Она имела при себе более четырех десятков пакетов с запрещенными наркотиками. Подобное вещество было обнаружено и по месту проживания фигурантки. Правоохранителям она объяснила, что наркотики приобрела в одном из телефонных мессенджеров.

Изъятые наркотические вещества полицейские направили на экспертизу.

Наказание наркоторговки

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ее подозревают в незаконном приобретении и хранении в целях сбыта наркотического средства. Согласно санкции статьи, ей может грозить от четырех до восьми лет заключения.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Черноморске задержаны лица, торговавшие оружием и наркотиками. Преступники хранили "товар" у себя дома.