У Чорноморську затримали злочинну групу, яка займалася незаконним збутом

Поліція оглядає речові докази. Фото: Національна поліція України

У Чорноморську затримали осіб, які торгували зброєю та наркотиками. Злочинці зберігали "товар" у себе вдома.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

За інформацією правоохоронців, вийшли на слід злочинців та представилися покупцями товару.

"Поліцейські провели декілька закупок у фігурантів, придбавши понад 200 грамів особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонений, – канабісу, а також декілька одиниць нелегальної вогнепальної зброї з ознаками переробки саморобним способом, що було підтверджено експертними висновками", — йдеться у повідомленні.

Деталі схеми

У місті Чорноморськ троє місцевих жителів віком 45, 49 та 50 років з метою збагачення організували протиправну діяльність, спрямовану на незаконне придбання з метою збуту наркотичних засобів та зброї.

Що вилучили

За місцем мешкання злочинців виявили:

400 грамів канабісу,

пістолети з явними ознаками переробки,

гладкоствольні рушниці,

набої,

мисливський ніж,

гроші, зароблені на нелегальних оборудках.

Наразі порушників закону затримали та повідомили про підозру за за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 того ж кодексу. Їм загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, який займався нелегальним обігом валюти окупанта. Зловмисник проводив безготівковий обмін гривень на рублі. Чоловік свої "послуги" рекламував у різних соцмережах.