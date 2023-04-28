У Чорноморську затримали злочинну групу, яка займалася незаконним збутом

В Одеській області затримали продавців зброї та наркотиків: яке покарання їм загрожує
У Чорноморську затримали осіб, які торгували зброєю та наркотиками. Злочинці зберігали "товар" у себе вдома.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За інформацією правоохоронців, вийшли на слід злочинців та представилися покупцями товару.
"Поліцейські провели декілька закупок у фігурантів, придбавши понад 200 грамів особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонений, – канабісу, а також декілька одиниць нелегальної вогнепальної зброї з ознаками переробки саморобним способом, що було підтверджено експертними висновками", — йдеться у повідомленні.
Деталі схеми
У місті Чорноморськ троє місцевих жителів віком 45, 49 та 50 років з метою збагачення організували протиправну діяльність, спрямовану на незаконне придбання з метою збуту наркотичних засобів та зброї.
Що вилучили
За місцем мешкання злочинців виявили:
- 400 грамів канабісу,
- пістолети з явними ознаками переробки,
- гладкоствольні рушниці,
- набої,
- мисливський ніж,
- гроші, зароблені на нелегальних оборудках.
Наразі порушників закону затримали та повідомили про підозру за за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 того ж кодексу. Їм загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, який займався нелегальним обігом валюти окупанта. Зловмисник проводив безготівковий обмін гривень на рублі. Чоловік свої "послуги" рекламував у різних соцмережах.