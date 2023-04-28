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В Одеській області затримали продавців зброї та наркотиків: яке покарання їм загрожує

28 квітня 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Чорноморську затримали злочинну групу, яка займалася незаконним збутом
Поліція оглядає речові докази. Фото: Національна поліція України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Чорноморську затримали осіб, які торгували зброєю та наркотиками. Злочинці зберігали "товар" у себе вдома.

Про це повідомили у пресслужбі  Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, вийшли на слід злочинців та представилися покупцями товару. 

"Поліцейські провели декілька закупок у фігурантів, придбавши понад 200 грамів особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонений, – канабісу, а також декілька одиниць нелегальної вогнепальної зброї з ознаками переробки саморобним способом, що було підтверджено експертними висновками", — йдеться у повідомленні. 

Деталі схеми

У місті Чорноморськ троє місцевих жителів віком 45, 49 та 50 років з метою збагачення організували протиправну діяльність, спрямовану на незаконне придбання з метою збуту наркотичних засобів та зброї.

Що вилучили

За місцем мешкання злочинців виявили: 

  • 400 грамів канабісу,
  • пістолети з явними ознаками переробки,
  • гладкоствольні рушниці,
  • набої,
  • мисливський ніж,
  • гроші, зароблені на нелегальних оборудках.

 

Наразі порушників закону затримали та повідомили про підозру за за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 того ж кодексу. Їм загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, який займався нелегальним обігом валюти окупанта. Зловмисник проводив безготівковий обмін гривень на рублі. Чоловік свої "послуги" рекламував у різних соцмережах.

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