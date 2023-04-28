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В Одесской области задержаны продавцы оружия и наркотиков: какое наказание им грозит

28 апреля 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Черноморске задержали преступную группу, занимавшуюся незаконным сбытом
Полиция осматривает вещественные доказательства. Фото: Национальная полиция Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Черноморске задержаны лица, торговавшие оружием и наркотиками. Преступники хранили "товар" у себя дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, вышли на след преступников и представились покупателями товара.

"Полицейские провели несколько закупок у фигурантов, приобретя более 200 граммов особо опасного наркотического средства, обращение которого запрещено — каннабиса, а также несколько единиц нелегального огнестрельного оружия с признаками переработки самодельным способом, что было подтверждено экспертными выводами", — говорится в сообщении.

Детали схемы

В городе Черноморск трое местных жителей 45, 49 и 50 лет с целью обогащения организовали противоправную деятельность, направленную на незаконное приобретение с целью сбыта наркотических средств и оружия.

Что изъяли

По месту жительства преступников обнаружили:

  • 400 граммов каннабиса,
  • пистолеты с явными признаками переработки,
  • гладкоствольные ружья,
  • патроны,
  • охотничий нож,
  • деньги, заработанные на нелегальных сделках.

Нарушителей закона задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 того же кодекса. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области задержан мужчина, который занимался нелегальным оборотом валюты оккупанта. Злоумышленник производил безналичный обмен гривен на рубли. Мужчина свои "услуги" рекламировал в разных соцсетях.

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