На Одещині засудили наркоторговця: деталі справи та вирок

Вилучені наркотики. Фото: ГУНП в Одеській області

Суд ухвалив рішення стосовно 19-річного жителя Білгорода-Дністровського, який був затриманий та засуджений за поширення наркотичних речовин і психотропних засобів. Основними доказами в справі стали вилучені наркотики, знайдені під час обшуку у нього вдома, а також схованки, в яких він розкладав наркотичні речовини по місту.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

У серпні минулого року поліція затримала підлітка, коли той переносив пакунок з галюциногенними грибами. Під час обшуку його місця проживання було виявлено значну кількість наркотиків, зокрема амфетамін, канабіс та РVP, а також пакувальний матеріал, що свідчило про його зайнятість у розповсюдженні наркотиків.

Після затримання поліція продовжила розслідування і встановила 34 місця схованок, де підліток приховував наркотики. Ці місця використовувались для розкладання "закладок" по місту та комунікації з потенційними покупцями. Загалом, вилучено понад 10 грамів канабісу та 6 грамів РVP.

Правоохоронці знайшли "закладку". Фото: ГУНП в Одеській області

Експерти підтвердили, що всі знахідки належать до наркотичних речовин та психотропних засобів.

Яке покарання чекає на хлопця

Суд розглянув матеріали справи, дослідив всі докази та виніс обвинувальний вирок. За вчинені злочини підліток отримав шість років позбавлення волі та конфіскацію всього його майна. Також суд вирішив стягнути з нього понад 85 тисяч гривень, які були витрачені на залучення експертів. Всі вилучені речові докази було знищено.

Наркоторговці на Одещині

Нагадаємо, поліцейські Одещини здійснили успішну операцію та розкрили угруповання, яке займалося незаконним збутом метадону. За даними слідства, 44-річна жінка, яка перебувала за кордоном, була організаторкою цієї злочинної діяльності.

Також ми писали, що поліція повідомила про підозру жителю Білгород-Дністровського району у розповсюдженні наркотиків. Його затримали одразу після збуту кількох доз метадону.