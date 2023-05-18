В Одесской области осудили наркоторговца: детали дела и приговор

Изъятые наркотики. Фото: ГУНП в Одесской области

Суд принял решение в отношении 19-летнего жителя Белгорода-Днестровского, который был задержан и осужден за распространение наркотических веществ и психотропных средств. Основными доказательствами по делу стали изъятые наркотики, найденные во время обыска у него дома, а также тайники, в которых он разлагал наркотические вещества по городу.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

В августе прошлого года полиция задержала подростка, когда тот переносил сверток с галлюциногенными грибами. Во время обыска его места жительства было обнаружено значительное количество наркотиков, в том числе амфетамин, каннабис и РVP, а также упаковочный материал, что свидетельствовало о его занятости в распространении наркотиков.

После задержания полиция продолжила расследование и установила 34 места тайников, где подросток скрывал наркотики. Эти места использовались для разложения "закладок" по городу и коммуникации с потенциальными покупателями. В общей сложности изъято более 10 граммов каннабиса и 6 граммов РVP.

Правоохранители нашли "закладку". Фото: ГУНП в Одесской области

Эксперты подтвердили, что все находки относятся к наркотическим веществам и психотропным средствам.

Какое наказание ждет парня

Суд рассмотрел материалы дела, изучил все доказательства и вынес обвинительный приговор. За совершенные преступления подросток получил шесть лет лишения свободы и конфискацию всего его имущества. Также суд решил взыскать с него более 85 тысяч гривен, потраченных на привлечение экспертов. Все изъятые вещественные доказательства были уничтожены.

Наркоторговцы в Одесской области

Напомним, полицейские Одесчины провели успешную операцию и раскрыли группировку, занимавшуюся незаконным сбытом метадона. По данным следствия, находившаяся за рубежом 44-летняя женщина была организатором этой преступной деятельности.

Также мы писали, что полиция сообщила о подозрении жителю Белгород-Днестровского района в распространении наркотиков. Он был задержан сразу после сбыта нескольких доз метадона.