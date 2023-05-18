Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области осудили наркоторговца: детали дела и приговор arrow

В Одесской области осудили наркоторговца: детали дела и приговор

18 мая 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области осудили наркоторговца: детали дела и приговор
Изъятые наркотики. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Суд принял решение в отношении 19-летнего жителя Белгорода-Днестровского, который был задержан и осужден за распространение наркотических веществ и психотропных средств. Основными доказательствами по делу стали изъятые наркотики, найденные во время обыска у него дома, а также тайники, в которых он разлагал наркотические вещества по городу.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Детали дела

В августе прошлого года полиция задержала подростка, когда тот переносил сверток с галлюциногенными грибами. Во время обыска его места жительства было обнаружено значительное количество наркотиков, в том числе амфетамин, каннабис и РVP, а также упаковочный материал, что свидетельствовало о его занятости в распространении наркотиков.

После задержания полиция продолжила расследование и установила 34 места тайников, где подросток скрывал наркотики. Эти места использовались для разложения "закладок" по городу и коммуникации с потенциальными покупателями. В общей сложности изъято более 10 граммов каннабиса и 6 граммов РVP.

Фото: ГУНП в Одесской области
Правоохранители нашли "закладку". Фото: ГУНП в Одесской области

Эксперты подтвердили, что все находки относятся к наркотическим веществам и психотропным средствам.

Какое наказание ждет парня

Суд рассмотрел материалы дела, изучил все доказательства и вынес обвинительный приговор. За совершенные преступления подросток получил шесть лет лишения свободы и конфискацию всего его имущества. Также суд решил взыскать с него более 85 тысяч гривен, потраченных на привлечение экспертов. Все изъятые вещественные доказательства были уничтожены.

Наркоторговцы в Одесской области

Напомним, полицейские Одесчины провели успешную операцию и раскрыли группировку, занимавшуюся незаконным сбытом метадона. По данным следствия, находившаяся за рубежом 44-летняя женщина была организатором этой преступной деятельности.

Также мы писали, что полиция сообщила о подозрении жителю Белгород-Днестровского района в распространении наркотиков. Он был задержан сразу после сбыта нескольких доз метадона.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас