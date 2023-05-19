На границе Молдовы и Одесской области задержали иностранца с наркотиками

Задержание иностранца контрабандиста. Фото: ГУНП в Одесской области

По данным полиции, 30-летний фигурант пытался завезти из-за границы в Украину каннабис, обращение которого запрещено. Инцидент произошел в международном пункте пропуска "Старокозаче — Тудора", когда полицейские осуществляли таможенный контроль и досмотр пассажиров рейсового автобуса, следовавшего из Молдовы в Украину.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

В ходе проверки личных вещей иностранца обнаружили пластиковую банку, в которой находились шесть свертков серо-зеленого цвета с растительным материалом, который был измельчен и высушен. Полицейские забрали найденные вещества и провели экспресс-тест, подтвердивший наличие наркотиков. Сейчас находка направлена на экспертизу, а фигурант задержан в соответствии с процедурой.

Изъяты наркотические средства в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области

Правоохранители собрали достаточное количество доказательств, чтобы сообщить подозрение иностранцу за контрабанду особо опасных наркотических средств, которое включает в себя перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля. Согласно этому преступлению, согласно законодательству, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до десяти лет и конфискация имущества. Правоохранительные органы решают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Напомним, суд принял решение в отношении 19-летнего жителя Белгорода-Днестровского, который был задержан и осужден за распространение наркотических веществ и психотропных средств. Основными доказательствами по делу стали изъятые наркотики, найденные во время обыска у него дома, а также тайники, в которых он разлагал наркотические вещества по городу.