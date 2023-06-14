Розшукував "Інтерпол": працівники МВС Одещини виявили викрадене авто
Працівники сервісного центру МВС на Одещині виявили "проблемний" транспортний засіб, який перебував у розшуку. Цей випадок стався в місті Подільськ, коли один з відвідувачів звернувся до центру з питанням перереєстрації автомобіля SKODA OCTAVIA за наявності довіреності.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
Під час перевірки в базі даних "Інтерполу" працівники центру виявили, що цей транспортний засіб перебуває у розшуку. З'ясувалося, що авто було викрадено в Чеській республіці ще у 2021 році.
Після виявлення цього факту працівники негайно повідомили поліцію та передали всі необхідні матеріали, щоб розпочати процес повернення автомобіля її законному власнику.
Як визначити якість б/у автомобіля
Купівля авто передбачає серйозні фінансові витрати навіть під час експлуатації. Саме тому слід ретельно перевірити "залізного коня".
- Аналіз історії авто
Перш ніж здійснити купівлю, обов'язково дослідіть історію автомобіля та всю супроводжуючу його документацію. Запитайте продавця про важливу інформацію заздалегідь, щоб ознайомитися з деталями авто без виходу з дому. Адже одним з поширених методів, використовуваних шахраями, є зміна ідентифікаційного номера кузова, що використовується при реєстрації авто та вказується в усіх документах.
- Уважний огляд кузова
Ретельно огляньте всю кузовну частину, зокрема проблемні зони, на наявність ржавчини й пошкоджень. Краще оглядати авто за денного світла, щоб помітити будь-які пофарбовані ділянки, що можуть свідчити про потенційні ДТП. Якщо авто має понад п'ять років, а на його капоті й кузові немає слідів від ударів, це може свідчити про повне перефарбування з метою замаскування серйозних пошкоджень.
- Стан салону
Детально розгляньте салон автомобіля на наявність зносу оббивки, тріщин на пластикових деталях та подряпин. Зношені накладки на кермо та педалі свідчать про тривале використання, а пошкоджені сидіння можуть свідчити про те, що автомобіль експлуатувався як таксі.
- Розгляньте ціну
Якщо ціна авто значно нижча від ринкової вартості, це може свідчити про намір продавця швидко позбутися проблемного авто. У таких ситуаціях рекомендується звернутися до експерта, який здійснить детальний огляд та допоможе переконатися у чесності намірів продавця.
- Використання онлайн-сервісів для перевірки
За допомогою VIN-коду можна спробувати перевірити історію автомобіля в онлайн-сервісах. Це дозволяє отримати приховану інформацію від попередніх власників про конкретний автомобіль.
Також рекомендується залучити професіонала, який проведе експертну діагностику, включаючи комп'ютерний аналіз, для більш точної оцінки стану автомобіля.
Зазначимо, українці у 2022 році переважно обирали вживані автомобілі за ціною до 4 тис. доларів США (частка — 66%). Машинами вартістю від 10 тис. до 15 тис. доларів цікавилися 11,17%, а ціною понад 30 тис. доларів — лише 5%.