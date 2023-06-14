Розшукував "Інтерпол": працівники МВС Одещини виявили викрадене авто

SKODA OCTAVIA. Фото: ілюстративне / google

Працівники сервісного центру МВС на Одещині виявили "проблемний" транспортний засіб, який перебував у розшуку. Цей випадок стався в місті Подільськ, коли один з відвідувачів звернувся до центру з питанням перереєстрації автомобіля SKODA OCTAVIA за наявності довіреності.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Під час перевірки в базі даних "Інтерполу" працівники центру виявили, що цей транспортний засіб перебуває у розшуку. З'ясувалося, що авто було викрадено в Чеській республіці ще у 2021 році.

Після виявлення цього факту працівники негайно повідомили поліцію та передали всі необхідні матеріали, щоб розпочати процес повернення автомобіля її законному власнику.

Як визначити якість б/у автомобіля

Купівля авто передбачає серйозні фінансові витрати навіть під час експлуатації. Саме тому слід ретельно перевірити "залізного коня".

Аналіз історії авто

Перш ніж здійснити купівлю, обов'язково дослідіть історію автомобіля та всю супроводжуючу його документацію. Запитайте продавця про важливу інформацію заздалегідь, щоб ознайомитися з деталями авто без виходу з дому. Адже одним з поширених методів, використовуваних шахраями, є зміна ідентифікаційного номера кузова, що використовується при реєстрації авто та вказується в усіх документах.

Уважний огляд кузова

Ретельно огляньте всю кузовну частину, зокрема проблемні зони, на наявність ржавчини й пошкоджень. Краще оглядати авто за денного світла, щоб помітити будь-які пофарбовані ділянки, що можуть свідчити про потенційні ДТП. Якщо авто має понад п'ять років, а на його капоті й кузові немає слідів від ударів, це може свідчити про повне перефарбування з метою замаскування серйозних пошкоджень.

Стан салону

Детально розгляньте салон автомобіля на наявність зносу оббивки, тріщин на пластикових деталях та подряпин. Зношені накладки на кермо та педалі свідчать про тривале використання, а пошкоджені сидіння можуть свідчити про те, що автомобіль експлуатувався як таксі.

Розгляньте ціну

Якщо ціна авто значно нижча від ринкової вартості, це може свідчити про намір продавця швидко позбутися проблемного авто. У таких ситуаціях рекомендується звернутися до експерта, який здійснить детальний огляд та допоможе переконатися у чесності намірів продавця.

Використання онлайн-сервісів для перевірки

За допомогою VIN-коду можна спробувати перевірити історію автомобіля в онлайн-сервісах. Це дозволяє отримати приховану інформацію від попередніх власників про конкретний автомобіль.

Також рекомендується залучити професіонала, який проведе експертну діагностику, включаючи комп'ютерний аналіз, для більш точної оцінки стану автомобіля.

Зазначимо, українці у 2022 році переважно обирали вживані автомобілі за ціною до 4 тис. доларів США (частка — 66%). Машинами вартістю від 10 тис. до 15 тис. доларів цікавилися 11,17%, а ціною понад 30 тис. доларів — лише 5%.