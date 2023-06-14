Разыскивал "Интерпол": МВД Одесчины обнаружил угнанное авто

SKODA OCTAVIA. Фото: иллюстративный / google

Работники сервисного центра МВД в Одесской области обнаружили "проблемное" транспортное средство, которое находилось в розыске. Этот случай произошел в городе Подольск, когда один из посетителей обратился в центр по перерегистрации автомобиля SKODA OCTAVIA при наличии доверенности.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В ходе проверки в базе данных "Интерпола" работники центра обнаружили, что это транспортное средство находится в розыске. Выяснилось, что автомобиль был угнан в Чешской республике еще в 2021 году.

После обнаружения этого факта работники немедленно сообщили полицию и передали все необходимые материалы, чтобы начать процесс возвращения автомобиля ее законному владельцу.

Как определить качество б/у автомобиля

Покупка авто предусматривает серьезные финансовые затраты даже при эксплуатации. Именно поэтому следует тщательно проверить "железного коня".

Анализ истории авто

Прежде чем совершить покупку, обязательно исследуйте историю автомобиля и всю сопровождающую его документацию. Спросите продавца о важной информации заранее, чтобы ознакомиться с деталями авто без выхода из дома. Ведь одним из распространенных методов, используемых мошенниками, является изменение идентификационного номера кузова, который используется при регистрации авто и указывается во всех документах.

Внимательный обзор кузова

Тщательно осмотрите всю кузовную часть, в том числе проблемные зоны, на наличие ржавчины и повреждений. Лучше осматривать авто при дневном свете, чтобы заметить любые окрашенные участки, свидетельствующие о потенциальных ДТП. Если у авто более пяти лет, а на его капоте и кузове нет следов от ударов, это может свидетельствовать о полной перекраске с целью замаскирования серьезных повреждений.

Состояние салона

Подробно рассмотрите салон автомобиля на наличие износа обивки, трещин на пластиковых деталях и царапин. Изношенные накладки на руль и педали свидетельствуют о длительном использовании, а поврежденные сиденья могут свидетельствовать о том, что автомобиль эксплуатировался как такси.

Рассмотрите цену

Если цена авто значительно ниже рыночной стоимости, это может свидетельствовать о намерении продавца быстро избавиться от проблемного авто. В таких ситуациях рекомендуется обратиться к эксперту, который проведет детальный обзор и поможет убедиться в честности намерений продавца.

Использование онлайн-сервисов для проверки

С помощью VIN-кода можно попытаться проверить историю автомобиля в онлайн-сервисах. Это позволяет получить скрытую информацию от предыдущих владельцев о конкретном автомобиле.

Также рекомендуется привлечь профессионала, который проведет экспертную диагностику, включая компьютерный анализ для более точной оценки состояния автомобиля.

Отметим, украинцы в 2022 году преимущественно выбирали подержанные автомобили по цене до 4 тыс. долларов США (доля — 66%). Машинами стоимостью от 10 тыс. до 15 тыс. долларов интересовались 11,17%, а ценой свыше 30 тыс. долларов только 5%.