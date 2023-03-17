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На Одещині чоловік придбав авто, яке перебуває в розшуку "Інтерпол"

17 березня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Укладайте договір купівлі-продажу в сервісному центрі МВС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Під час перереєстрації авто у сервісному центрі МВС у Подільську чоловік став власником небезпечного автомобіля. Адміністратор сервісного центру виявив, що кузов SKODA FELICIA знаходиться в міжнародній базі викрадених автомобілів "Інтерпол".

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області. 

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"Реєстраційні дії було призупинено. Про виявлений факт негайно було проінформовано поліцію для прийняття рішення згідно з чинним законодавством. Убезпечте себе від можливих ризиків придбати транспортний засіб з кримінальним минулим. Укладайте договір купівлі-продажу безпосередньо в сервісному центрі МВС за присутності продавця і покупця", — йдеться в повідомленні. 

Як перевірити б/у авто перед купівлею 

Купівля авто передбачає серйозні фінансові витрати навіть під час експлуатації. Саме тому слід ретельно перевірити "залізного коня".

1. Вивчіть історію автомобіля

Перш ніж перейти до бажаної купівлі, слід ретельно перевірити авто та усю супроводжуючу його документацію. Попросіть продавця надати потрібну інформацію заздалегідь — так вам вдасться дізнатися про автомобіль, не виходячи з дому. Одним з найпоширеніших методів, які використовують автошахраї — це зміна ідентифікаційного номера кузова, що є основою транспортного засобу під час реєстрації та цифри якого записується у всіх реєстраційних документах.

2. Проведіть уважний огляд кузова

Уважно огляньте весь кузов, особливо проблемні частини на предмет іржі й гнилі. Автомобіль краще дивитися вдень, щоб побачити всі підкраси, за наявності яких можна визначити, чи була машина в ДТП. Якщо автомобілю понад 5 років, а на капоті й кузові немає сколів, то швидше за все кузов був повністю перефарбований з метою приховування серйозних дефектів.

3. Оцініть стан салону

Огляньте інтер’єр на наявність потертостей оббивки, тріщин пластикових поверхонь та подряпин. Потерті накладки на кермо і педалі говорять про тривале використання транспорту, а пошарпані сидіння можуть свідчити про те, що автомобіль експлуатувався як таксі.

4. Зверніть увагу на ціну

Якщо ціна авто значно менша за його ринкову вартість, існує вірогідність, що продавець навмисно занижує ціну, аби якомога швидше позбавитись "проблемного" транспортного засобу. У таких випадках експертне дослідження допоможе переконатися в чесності намірів продавця.

5. Перевірка авто в онлайн-сервісах

Маючи в розпорядженні VIN-код, можна спробувати перевірити його історію за допомогою онлайн-сервісів. Є ймовірність отримати приховану власником інформацію про конкретний автомобіль.

Також рекомендується найняти фахівця, який проведе експертну діагностику, в тому числі за допомогою комп'ютера.

Зазначимо, українці у 2022 році переважно обирали вживані автомобілі за ціною до 4 тис. доларів США (частка — 66%). Машинами вартістю від 10 тис. до 15 тис. доларів цікавилися 11,17%, а ціною понад 30 тис. доларів — лише 5%.

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