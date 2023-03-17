На Одесчине мужчина приобрел авто, которое находится в розыске "Интерпол"

Заключайте договор купли-продажи в сервисном центре МВД

Во время перерегистрации авто в сервисном центре МВД в Подольске мужчина стал владельцем опасного автомобиля. Администратор сервисного центра обнаружил, что кузов SKODA FELICIA находится в международной базе угнанных автомобилей "Интерпол".

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

"Регистрационные действия были приостановлены. Об обнаруженном факте немедленно была проинформирована полиция для принятия решения согласно действующему законодательству. Обезопасьте себя от возможных рисков приобрести транспортное средство с уголовным прошлым. Заключайте договор купли-продажи непосредственно в сервисном центре МВД при присутствии продавца и покупателя", — говорится в сообщении.

Как проверить б/у авто перед покупкой

Покупка авто предусматривает серьезные финансовые затраты даже при эксплуатации. Именно поэтому следует тщательно проверить "железного коня".

1. Изучите историю автомобиля

Прежде чем перейти к желаемой покупке, следует тщательно проверить авто и всю сопровождающую его документацию. Попросите продавца предоставить нужную информацию заранее — так вам удастся узнать автомобиль, не выходя из дома. Одним из наиболее распространенных методов, используемых автомошенниками, является изменение идентификационного номера кузова, являющегося основой транспортного средства во время регистрации и цифры которого записывается во всех регистрационных документах.

2. Произведите внимательный осмотр кузова

Внимательно осмотрите весь кузов, особенно проблемные части на предмет ржавчины и гнили. Автомобиль лучше смотреть днем, чтобы увидеть все подкраски, при наличии которых можно определить была ли машина в ДТП. Если автомобилю более 5 лет, а на капоте и кузове нет сколов, то, скорее всего, кузов был полностью перекрашен с целью сокрытия серьезных дефектов.

3. Оцените состояние салона

Осмотрите интерьер на наличие потертостей обивки, трещин пластиковых поверхностей и царапин. Потертые накладки на руль и педали говорят о длительном использовании транспорта, а потрепанные сиденья могут свидетельствовать, что автомобиль эксплуатировался в качестве такси.

4. Обратите внимание на цену

Если цена авто значительно меньше его рыночной стоимости, существует вероятность, что продавец намеренно занижает цену, чтобы как можно быстрее избавиться от "проблемного" транспортного средства. В таких случаях экспертное исследование поможет убедиться в честности намерений продавца.

5. Проверка авто в онлайн-сервисах

Имея в распоряжении VIN-код можно попробовать проверить его историю с помощью онлайн-сервисов. Есть вероятность получить скрытую владельцем информацию о конкретном автомобиле.

Также рекомендуется нанять специалиста, который проведет экспертную диагностику, в том числе с помощью компьютера.

Отметим, украинцы в 2022 году преимущественно выбирали подержанные автомобили по цене до 4 тыс. долларов США (доля — 66%). Машинами стоимостью от 10 тыс. до 15 тыс. долларов интересовались 11,17%, а ценой свыше 30 тыс. долларов только 5%.