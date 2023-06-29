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Торговал людьми: в Одессе задержали мужчину, которого разыскивал Интерпол

29 июня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Торговал людьми: в Одессе задержали мужчину, которого разыскивал Интерпол
Задержание злоумышленника. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе правоохранительные органы совершили успешную операцию, задержав иностранца, разыскиваемого в течение шести лет Интерполом за серию тяжких преступлений. По данным следователей, 51-летний мужчина был приговорен в Республике Молдова к девяти годам лишения свободы за торговлю людьми, в том числе детьми, и избегал исполнения наказания.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По информации правоохранителей Молдовы, злоумышленник заманил свою землячку, вместе с ребенком на территорию Российской Федерации, где они должны были заниматься попрошайничеством. Злоумышленник уклонялся от исполнения наказания и скрывался от правоохранительных органов своей страны, он был объявлен в международный розыск.

Полицейские Одесчины установили, что мужчина незаконно пересек границу Украины и скрывался в Одессе, не имея постоянного места жительства. Он нелегально занимался всевозможными подработками и избегал официальной регистрации. Однако 27 июня он был задержан в месте временного пребывания.

В тот же день, по просьбе работников миграционной полиции, Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Одесской области решило принудительно выслать иностранца в Молдову. Злоумышленника передали в руки представителей правоохранительных органов соседней страны для исполнения наказания, которого он тщетно надеялся избежать.

Напомним, пограничные службы Измаильского отряда задержали гражданина Азербайджана. Мужчина был объявлен в международный розыск Интерпола.

Также мы писали, что работники сервисного центра МВД в Одесской области обнаружили "проблемное" транспортное средство, которое находилось в розыске Интерпол. Этот случай произошел в городе Подольск, когда один из посетителей обратился в центр по перерегистрации автомобиля SKODA OCTAVIA при наличии доверенности.

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