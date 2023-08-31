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В Одесской области задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом

31 августа 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом
Поиск преступника в международном розыске. Фото иллюстративный: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области пограничники задержали подозрительного иностранца, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу. При установлении личности оказалось, что мужчина находится в международном розыске.

Об этом сообщили Южному региональному управлению Госпогранслужбы Украины.

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По информации таможенников, гражданин Молдовы пытался вернуться в родную страну неподалеку от села Евгеньевка. В дальнейшем его задержали и установили, что 43-летний мужчина разыскивается правоохранительными органами Германии за кражу, повреждение имущества и хулиганство.
В настоящее время нарушитель передан сотрудникам Национальной полиции для последующей экстрадиции и привлечения к уголовной ответственности.

Другие случаи международных преступлений

Напомним, в Одессе правоохранительные органы совершили успешную операцию, задержав иностранца, разыскиваемого в течение шести лет Интерполом за серию тяжких преступлений. По данным следователей, 51-летний мужчина был приговорен в Республике Молдова к девяти годам лишения свободы за торговлю людьми, в том числе детьми, и избегал исполнения наказания.

Добавим, пограничные службы Измаильского отряда задержали гражданина Азербайджана. Мужчина был объявлен в международный розыск Интерполом.

Также мы писали, что работники сервисного центра МВД в Одесской области обнаружили "проблемное" транспортное средство, которое находилось в розыске Интерпол. Этот случай произошел в городе Подольск, когда один из посетителей обратился в центр по перерегистрации автомобиля SKODA OCTAVIA при наличии доверенности.

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