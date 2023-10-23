Депутата-хабарника з Одещини оголосили у міжнародний розшук
Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) оголосив депутата Ренійської міської ради Одеської області Івана Пойдолова у міжнародний розшук. Наразі відомо, що після серпневого скандалу з отриманням депутатом хабара він утік до Молдови.
Про це повідомили у пресслужбі Центру публічних розслідувань.
За інформацією ВАКС, на дзвінки підозрюваний не відповідає та ігнорує виклики до суду.
"Поліцейські та детективи НАБУ відвідали чотири адреси можливого місцеперебування депутата, але за жодною його не виявили", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що депутат поза пунктом пропуску незаконно перетнув державний кордон України з Республікою Молдова та перебуває в селі Етуліа Вулканештського району, де він народився.
За що судять
Депутат у змові з мером захотів отримати 100 тисяч доларів США за "сприяння" у розв'язанні питання про виділення земельної ділянки комунальної власності площею 2,5 гектара в оренду.
24 січня під час отримання першого траншу у 50 тисяч доларів США їх викрили. Наступного дня їм повідомили про підозру.
Нагадаємо, в Одесі правоохоронні органи провели успішну операцію, затримавши іноземця, якого розшукував протягом шести років Інтерпол за серію важких злочинів. За даними слідчих, 51-річний чоловік був засуджений у Республіці Молдові до дев'яти років позбавлення волі за торгівлю людьми, зокрема дітьми, і уникав виконання покарання.
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