Депутата-хабарника з Одещини оголосили у міжнародний розшук

Будівля ВАКС. Фото: ВАКС

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) оголосив депутата Ренійської міської ради Одеської області Івана Пойдолова у міжнародний розшук. Наразі відомо, що після серпневого скандалу з отриманням депутатом хабара він утік до Молдови.

Про це повідомили у пресслужбі Центру публічних розслідувань.

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За інформацією ВАКС, на дзвінки підозрюваний не відповідає та ігнорує виклики до суду.

"Поліцейські та детективи НАБУ відвідали чотири адреси можливого місцеперебування депутата, але за жодною його не виявили", — йдеться у повідомленні.

Вилучений у депутата хабар. Фото: ВАКС

Правоохоронці встановили, що депутат поза пунктом пропуску незаконно перетнув державний кордон України з Республікою Молдова та перебуває в селі Етуліа Вулканештського району, де він народився.

За що судять

Депутат у змові з мером захотів отримати 100 тисяч доларів США за "сприяння" у розв'язанні питання про виділення земельної ділянки комунальної власності площею 2,5 гектара в оренду.

24 січня під час отримання першого траншу у 50 тисяч доларів США їх викрили. Наступного дня їм повідомили про підозру.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронні органи провели успішну операцію, затримавши іноземця, якого розшукував протягом шести років Інтерпол за серію важких злочинів. За даними слідчих, 51-річний чоловік був засуджений у Республіці Молдові до дев'яти років позбавлення волі за торгівлю людьми, зокрема дітьми, і уникав виконання покарання.