Депутата-взяточника из Одесщины объявили в международный розыск

Здание ВАКС. Фото: ВАКС

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) объявил депутата Ренийского городского совета Одесской области Ивана Пойдолова в международный розыск. Сейчас известно, что после августовского скандала с получением депутатом взятки он сбежал в Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра публичных расследований.

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По информации ВАКС, на звонки подозреваемый не отвечает и игнорирует вызовы в суд.

"Полицейские и детективы НАБУ посетили четыре адреса возможного местонахождение депутата, но ни по одному его не обнаружили", — говорится в сообщении.

Изъятая у депутата взятка. Фото: ВАКС

Правоохранители установили, что депутат вне пункта пропуска незаконно пересек государственную границу Украины с Республикой Молдова и находится в селе Етулия Вулканештского района, где он родился.

За что судят

Депутат в сговоре с мэром захотел получить 100 тысяч долларов США за "содействие" в решении вопроса о выделении земельного участка коммунальной собственности площадью 2,5 гектара в аренду.

24 января при получении первого транша в 50 тысяч долларов США их разоблачили. На следующий день им сообщили о подозрении.

Напомним, в Одессе правоохранительные органы совершили успешную операцию, задержав иностранца, разыскиваемого в течение шести лет Интерполом за серию тяжких преступлений. По данным следователей, 51-летний мужчина был приговорен в Республике Молдова к девяти годам лишения свободы за торговлю людьми, в том числе детьми, и избегал исполнения наказания.