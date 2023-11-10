В Одесской области разоблачили схему взяточничества на рыбаках

Взятка. Фото: Служба безопасности Украины

В Одесской области разоблачили чиновника Управления авиации и полиции на воде. Мужчина брал взятки от местных рыбаков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области.

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Задержан на взяточничестве. Фото: Служба безопасности Украины

Детали дела

Старший инспектор систематического получал взятки от местных рыбаков и частных предпринимателей, которые катали на лодках отдыхающих по реке Днестр возле села Маяки. За определенную ежемесячную плату мужчина делал вид, что этого не замечает. Злоумышленник задержан на взятке в 100 тыс. грн.

Какое наказание грозит

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Одессе задержали таможенника , который помогал людям "безопаснее" завезти товар в Украину. Чиновник брал взятку за "зеленый коридор" во время проверок на границе.

Ранее мы писали, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) объявил депутата Ренийского городского совета Одесской области Ивана Пойдолова в международный розыск. Известно, что после августовского скандала с получением депутатом взятки он сбежал в Молдову.