В Одесі розслідують обставини смертельної ДТП у Київському районі

Поліція працює на місці ДТП. Фото: Нацполіція

В Одесі розслідують деталі аварії, у якій загинула жінка. Подія сталася на проспекті Небесної сотні, де іномарка наїхала на постраждалу.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Авто марки BMW, рухаючись зі сторони проспекту Академіка Глушка у напрямку вулиці Левітана, здійснив наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину в невстановленому місці. Від отриманих травм постраждала померла на місці.

За попередньою інформацією на момент ДТП в салоні легковика знаходилися троє осіб, серед яких дві жінки та чоловік. Всі вони перебували з зовнішніми ознаками сп’яніння.

"Наразі слідчі встановлюють хто саме перебував за кермом легковика в момент автопригоди. У всіх осіб, які знаходились в BMW, відібрані зразки на встановлення стану сп’яніння", — йдеться у повідомленні.

Яке покарання загрожує

Наразі правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Водієві загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одеській області сталася аварія, де водій напідпитку в'їхав в адміністративну будівлю. Подія сталася у місті Кодима Подільського району.

Також ми писали, що у Приморському районі Одеси трамвай наїхав на чоловіка з собакою. Тіло невідомого одразу після інциденту знайшов водій електротранспорту та викликав поліцію.