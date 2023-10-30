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В Одессе расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Киевском районе

30 октября 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Киевском районе
Полиция работает на месте ДТП. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе расследуют детали аварии, в которой погибла женщина. Происшествие случилось на проспекте Небесной сотни, где иномарка наехала на пострадавшую.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Автомобиль марки BMW, двигаясь со стороны проспекта Академика Глушко в направлении улицы Левитана, совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

По предварительной информации на момент ДТП в салоне легковушки находились три человека, среди которых две женщины и мужчина. Все они находились по внешним признакам опьянения.

"Сейчас следователи устанавливают кто именно находился за рулем легковушки в момент автопроисшествия. У всех находившихся в BMW лиц отобраны образцы на установление состояния опьянения", — говорится в сообщении.

Какое наказание грозит

В настоящее время правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до 8 лет заключения.

Напомним, в Одесской области произошла авария, где подвыпивший водитель въехал в административное здание. Событие произошло в городе Кодыма Подольского района.

Также мы писали, что в Приморском районе Одессы трамвай наехал на мужчину с собакой. Тело неизвестного сразу после инцидента обнаружил водитель электротранспорта и вызвал полицию.

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