На Одещині автомобіль врізався у дерево, постраждало двоє людей
Сьогодні в межах села Вовківське, що на Одещині, сталася аварія. 41-річний водій не впорався з керуванням й в’їхав у дерево. Унаслідок ДТП постраждало двоє людей.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції України в Одеській області.
Деталі аварії
Поліцейські встановили, що водій автомобіля "ВАЗ", рухаючись у напрямку смт. Доброслав, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини й в’їхав у придорожнє дерево. Унаслідок ДТП водій та його 49-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості й були доставлені до обласної клінічної лікарні. У керманича відібрані біологічні зразки для встановлення наявності алкоголю в організмі. Правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.
Нагадаємо, на трасі Київ — Одеса, неподалік села Петровірівка, сталася аварія. Унаслідок події один із водіїв загинув до приїзду швидкої допомоги, ще двоє людей травмовані й доправлені до Ширяївської центральної районної лікарні.
Також ми писали, що на трасі Одеса — Рені сталася ДТП із вантажівкою. Наразі відомо, що водійка легковика не надала перевагу водієві "DAF", у наслідку чого сталося зіткнення.
Варто додати, що з 1 жовтня в Одесі та області відповідно до вимог ПДР усі водії механічних транспортних засобів поза населеними пунктами повинні включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. За недотримання норм порушникам загрожує штраф.
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