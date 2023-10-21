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На Одещині автомобіль врізався у дерево, постраждало двоє людей

21 жовтня 2023 14:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині автомобіль врізався у дерево, постраждало двоє людей
Пошкоджений легковий автомобіль. Фото: Національна поліція України
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні в межах села Вовківське, що на Одещині, сталася аварія. 41-річний водій не впорався з керуванням й в’їхав у дерево. Унаслідок ДТП постраждало двоє людей.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції України в Одеській області. 

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Деталі аварії

Поліцейські встановили, що водій автомобіля "ВАЗ", рухаючись у напрямку смт. Доброслав, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини й в’їхав у придорожнє дерево. Унаслідок ДТП водій та його 49-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості й були доставлені до обласної клінічної лікарні. У керманича відібрані біологічні зразки для встановлення наявності алкоголю в організмі. Правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди. 

Пошкоджений легковий автомобіль. Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, на трасі Київ — Одеса, неподалік села Петровірівка, сталася аварія. Унаслідок події один із водіїв загинув до приїзду швидкої допомоги, ще двоє людей травмовані й доправлені до Ширяївської центральної районної лікарні.

Також ми писали, що на трасі Одеса — Рені сталася ДТП із вантажівкою. Наразі відомо, що водійка легковика не надала перевагу водієві "DAF", у наслідку чого сталося зіткнення. 

Варто додати, що з 1 жовтня в Одесі та області відповідно до вимог ПДР усі водії механічних транспортних засобів поза населеними пунктами повинні включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. За недотримання норм порушникам загрожує штраф. 

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