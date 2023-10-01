Дві людини травмовані, одна — загинула: ДТП у Березівському районі

Наслідки ДТП на трасі. Фото: ГУНП в Одеській області

На трасі Київ — Одеса, неподалік села Петровірівка, сталася аварія. Унаслідок події один із водіїв загинув до приїзду швидкої допомоги, ще двоє людей травмовані й доправлені до Ширяївської центральної районної лікарні.

Про це повідомили у ГУНП в Одеській області.

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Деталі аварії

Автопригода сталася минулої ночі на трасі Київ — Одеса, неподалік села Петровірівка. Попередньо поліціянти встановили, що житель цієї громади, керуючи автомобілем "КАМАЗ", виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen, яким керував житель міста Рівне.

"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Volkswagen загинув на місці події до приїзду швидкої допомоги. Були травмовані та доправлені до Ширяївської центральної районної лікарні двоє пасажирів "КАМАЗу", сам керманич від госпіталізації відмовився. Перевірка на стан сп’яніння показала, що він був тверезий", — йдеться у повідомленні поліції.

Наразі назначені додаткові експертизи для з’ясування всіх деталей ДТП.

Нагадаємо, в Одеській області затримали зловмисника, якого підозрюють в умисному пошкодженні майна. Чоловік підпалив автівку сусіда через конфлікт. За інформацією правоохоронців, власник машини самостійно її загасив, після чого викликав поліцію.

Також раніше повідомлялося, правоохоронці викрили та затримали нетверезого водія, який став винуватцем смертельної дорожньо-транспортної пригоди у селі Олександрівка Курісовської ОТГ. Водій авто збив літню жінку й вирішив втекти з місця події.