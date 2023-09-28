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На Одещині п'яний водій скоїв смертельну ДТП та намагався втекти

28 вересня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині п'яний водій скоїв смертельну ДТП та намагався втекти
Водія перевірили кількість алкоголю в крові. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохоронці викрили та затримали нетверезого водія, який став винуватцем смертельної дорожньо-транспортної пригоди у селі Олександрівка Курісовської ОТГ. Водій авто збив літню жінку й вирішив втекти з місця події.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За попередніми даними правоохоронців, 28-річний житель села Курісове, будучи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням автомобілем ВАЗ 2106 на закругленій ділянці дороги і врізався в бетонну огорожу мосту, а потім наїхав на 70-річну жінку.

Внаслідок аварії жінка загинула до приїзду швидкої медичної допомоги. Водій легковика та його пасажири не отримали травм.

Він спробував уникнути відповідальності, чоловік залишив місце пригоди і захотів втекти. Проте поліцейські, які прибули на місце події менш ніж за годину "по гарячих слідах", знайшли та затримали водія. Алкотестер показав наявність 1,81 проміле алкоголю в його організмі, що в 9 разів більше норми. 

Затримання водія. Фото: ГУНП в Одеській області
Затримання водія. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на водія

Зловмисника затримано відповідно до процедури, передбаченої статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості про цю подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України, яка стосується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує авто у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

ДТП на Одещині

На трасі Балта — Криве Озеро в Одеській області сталася аварія, у якій травмувалася жінка. Про її госпіталізацію правоохоронцям повідомили лікарі швидкої допомоги.

У ДТП, що сталося в селі Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району, постраждав 13-річний юнак. Обставини події встановлюють правоохоронці.

12 вересня приблизно о сьомій ранку сталася жахлива аварія на трасі Одеса — Рені. Внаслідок зіткнення легкового авто та вантажівки водій легковика помер.

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