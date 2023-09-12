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Смертельна ДТП на трасі Одеса — Рені: авто зіштовхнулось із вантажівкою

12 вересня 2023 13:20
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Анна Мурадова
Редактор
Смертельна ДТП на трасі Одеса — Рені: авто зіштовхнулось із вантажівкою
Розтрощене авто. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 12 вересня, приблизно о сьомій ранку сталася жахлива аварія на трасі Одеса — Рені. Внаслідок зіткнення легкового авто та вантажівки водій легковика помер.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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За попередньою інформацією, 63-річний іноземець, який керував легковим автомобілем Toyota, допустив виїзд на смугу зустрічного руху і зіштовхнувся з вантажним автомобілем DAF, за кермом якого був 55-річний житель іншої області. Внаслідок цієї страшної ДТП водія легковика госпіталізували до місцевої лікарні, де він, на жаль, помер від отриманих травм. Водій вантажівки не постраждав і був перевірений на наявність сп'яніння, що показало відсутність алкоголю в організмі.

Фото: ГУНП в Одеській області
Внаслідок зіткнення авто суттєво пошкоджене. Фото: ГУНП в Одеській області

На місці події працювали слідчі відділу поліції та співробітники ДСНС. Поліцейські розпочали кримінальне розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, які призвели до смерті або тяжкого тілесного ушкодження потерпілого). Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик для проведення експертизи.

ДТП на Одещині

Вночі 3 та 4 вересня в Хаджибейському районі Одеси сталися дві страшні дорожньо-транспортні пригоди. Аварії призвели до загибелі пішохода та водія транспортного засобу.

Також 26 серпня поблизу села Маяки Одеської області сталася аварія з постраждалими. Унаслідок зіткнення автівок травмувалося п'ятеро людей, серед яких троє дітей. 

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