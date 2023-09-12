Смертельное ДТП на трассе Одесса — Рени: авто столкнулось с грузовиком

Разбитое авто. Фото: ГУНП в Одесской области

Сегодня, 12 сентября, примерно в семь утра произошла ужасная авария на трассе Одесса — Рени. В результате столкновения легкового авто и грузовика водитель легковушки умер.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По предварительной информации, 63-летний иностранец, управлявший легковым автомобилем Toyota, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем DAF, за рулем которого находился 55-летний житель другой области. В результате этого страшного ДТП водителя легковушки госпитализировали в местную больницу, где он, к сожалению, скончался от полученных травм. Водитель грузовика не пострадал и был проверен на наличие опьянения, что показало отсутствие алкоголя в организме.

В результате столкновения авто существенно повреждено. Фото: ГУНП в Одесской области

На месте происшествия работали следователи отдела полиции и сотрудники ГСЧС. Полицейские начали уголовное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшие смерть или тяжкое телесное повреждение потерпевшего). Транспортные средства помещены на арестплощадку для проведения экспертизы.

ДТП в Одесской области

Ночью 3 и 4 сентября в Хаджибейском районе Одессы произошло два страшных дорожно-транспортных происшествия. Аварии привели к гибели пешехода и водителя транспортного средства.

Также, 26 августа у села Маяки Одесской области произошла авария с пострадавшими. В результате столкновения автомобилей травмировались пять человек, среди которых трое детей.