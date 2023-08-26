Поліція розслідує обставини ДТП на трасі Одеса – Рені

Місце аварії в Одеській області. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 26 серпня, поблизу села Маяки Одеської області сталося аварія з постраждалими. У наслідку зіткнення автівок, травмувалося п'ятеро людей, серед яких — троє дітей.

Про це повідомили у Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі ДТП

43-річний водій автомобіля "ВАЗ", рухаючись у напрямку міста Рені врізався у вантажівку "МAN", яка виїхала на зустрічну смугу. В наслідку травмувався водій легкового автомобіля та четверо його пасажирів: двоє 10-річних синів, 16-річна донька та 39-річна дружина. Постраждалих госпіталізували.

Зазначимо, що водій вантажівки не постраждав. Перевірка на стан сп'яніння нічого не показала. У керманича "ВАЗу" у лікарні відібрали біологічні зразки для встановлення наявності алкоголю в організмі.

"Поліцейські закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними за кермом, аби вчасно зорієнтуватися при зміні дорожньої обстановки", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

ДТП на Одещині

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань України (ДБР) розпочали дослідження обставин смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка відбулася 16 серпня в місті Білгород-Дністровську, в результаті якої загинула жінка. Подія сталася за участі правоохоронця, який двічі переїхав пішохода.

Також на трасі Одеса — Рені сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем.