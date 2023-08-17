ДТП на Одещині: правоохоронець двічі переїхав жінку (відео +18)

Місце ДТП. Фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань України (ДБР) розпочали дослідження обставин смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка відбулася 16 серпня в місті Білгород-Дністровськ і в результаті якої загинула жінка. Подія сталася за участі правоохоронця, який двічі переїхав пішохода.

Про це повідомляє ДБР.

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За наявною інформацією, правоохоронець виїжджав заднім ходом від будинку та внаслідок недбалості наїхав на пішохода. Потім водій здав вперед й вдруге переїхав жінку. У машині перебувала його дружина, також працівниця правоохоронного органу.

Подружжя намагалося надати допомогу потерпілій. Вони перенесли жінку на лавку перед під’їздом та викликали швидку. Втім, медиків вони не дочекались, спочатку водій покинув місце злочину, а потім і його дружина. Тяжкі травми, отримані в результаті наїзду, призвели до смерті жінки в лікарні

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Яке покарання чекає на водія

Правоохоронця, що був за кермом автомобіля під час автопригоди затримано. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у порушенні правил дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Також дружину правоохоронця відсторонено від посади, та проводиться оцінка правомірності її дій. Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на 8 років.

Нагадаємо, на Трасі Одеса-Рені сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем.