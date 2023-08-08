Виїхала на обгін та зіткнулась з авто: на Одещині розслідують обставини ДТП

ДТП на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській обалсті

Внаслідок автомобільної аварії, яка трапилася на трасі Одеса — Рені, поліцейські Ізмаїла вжили заходів щодо водійки, яка стала винуватицею ДТП. Жінка вирішила виїхати на обгін, але не розрахувала відстань між своїм авто та транспортом, що рухався їй на зустріч. Внаслідок зіткнення постраждала одна людина.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Поліцейські встановили, що 41-річна місцева мешканка обганяла вантажівки на своєму автомобілі Volvo, але не приділила належної уваги руху навколо та не встигла здійснити поворот на свою смугу. Це призвело до зіткнення з автомобілем Lexus, яким керував 26-річний одесит.

В результаті аварії, пасажир Lexus отримав перелом ноги, згідно з судово-медичною експертизою, що підтверджує серйозний ступінь тілесних ушкоджень. Керманичі обох автомобілів не постраждали. Крім того, в них були відсутні ознаки алкогольного сп'яніння.

Яке покарання чекає на винуватицю ДТП

Згідно з оголошеним обвинуваченням, жінці, яка призвела до аварії, загрожує штраф від 51000 до 85000 гривень або обмеження волі на строк до трьох років. Слідство підтверджує, що порушення правил безпеки дорожнього руху, яке стало причиною аварії, підпадає під статтю 286 Кримінального кодексу України.

Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт буде переданий до суду для подальшого розгляду.

ДТП на Одещині

На автодорозі Одеса — Рені сталася автопригода через необачного водія, який перебував у стані алкогольного сп’яніння та не мав документів на водійський стаж та технічні папери для автомобіля. Інцидент призвів до госпіталізації одного з учасників та надання медичної допомоги ще двом.

24 липня на перегоні Заплази — Жеребкове, що на Одещині, мотоблок зіткнувся із потягом. Водія сільськогосподарської техніки госпіталізували до лікарні.