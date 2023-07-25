ДТП на Одещині: наслідки зіткнення з потягом

Розтрощений мотоблок. Фото: ГУНП в Одеській області

На перегоні Заплази-Жеребкове, що на Одещині, мотоблок зіткнувся із потягом. Водія сільськогосподарської техніки госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Попередні дані показують, що 38-річний водій мотоблока не дотримався заборонних сигналів світлофора і звукових сигналів потяга, що призвело до зіткнення. Керманич зазнав тяжких травм, зокрема ампутації стопи, і був госпіталізований. На щастя, його 49-річна пасажирка відбулася лише легкими ушкодженнями.

Жінка, що перебувала у причепі мотоблока, заявила про можливе вживання алкоголю водієм перед керуванням технікою. Після події, поліція доправила постраждалого до лікарні, де взяла біологічні зразки для перевірки на наявність алкоголю в організмі.

За даним фактом було внесено відповідні записи до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 276 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту, яке призвело до середньої тяжкості тілесних ушкоджень та великої матеріальної шкоди.

ДТП на Одещині

Вранці 11 липня на автодорозі між селами Кубей та Городнє сталася трагічна аварія. За попередніми даними поліції, 22-річний молодий чоловік з Нових Троян, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп'яніння, перевищив швидкість і втратив контроль над авто.

8 липня, близько восьмої години ранку, на вулиці Святослава Ріхтера в Одесі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В результаті аварії загинув місцевий житель 1955 року народження.