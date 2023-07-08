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Смертельна ДТП в Одесі: поліція розслідує обставини трагедії на вулиці Ріхтера

8 липня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Смертельна ДТП в Одесі: поліція розслідує обставини трагедії на вулиці Ріхтера
ДТП в Одесі 8 липня. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 8 липня, близько восьмої години ранку, на вулиці Святослава Ріхтера в Одесі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В результаті аварії загинув місцевий житель 1955 року народження.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Подробиці ДТП

За попередніми даними поліції, 35-річний водій автомобіля Peugeot, рухаючись вулицею, скоїв наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Наразі слідчо-оперативна група з розслідувань дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області встановлює повні обставини аварії. Поліція також проведе перевірку водія на наявність стану сп'яніння. Вирішується питання щодо кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

ДТП на Одещині

Нагадаємо, молодий чоловік, який перебував у нетверезому стані, перевозив двох молодих дівчат віком 18 і 17 років, а також двох 4-річних близнючок на своєму легковому автомобілі. Він їхав занадто швидко і не впорався з керуванням. В результаті чого з'їхав з дороги, а транспортний засіб перекинувся.

Крім того, ми писали, що 38-річного водія трактора, який ненавмисно зачепив 14-річну дівчинку ковшем, помістили до слідчого ізолятора. Чоловіку загрожує  позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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