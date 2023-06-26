Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені: деталі аварії

Потрощений позашляховик. Фото: ГУНП в Одеській області

Одна людина загинула і троє травмовано: на Одещині поліцейські розслідують обставини ДТП на трасі Одеса – Рені за участю позашляховика та вантажівки.

Про це повідомили в ГУНП Одеської області.

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Обставини дорожньо-транспортної пригоди

48-річний ізмаїльчанин, рухаючись на позашляховику у напрямку міста Ізмаїл, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіштовхнувся з вантажівкою під керуванням 56-річного мешканця Миколаєва.

Унаслідок ДТП водій позашляховика загинув. Керманич вантажівки та дві пасажирки транспортних засобів віком 18 та 44 років із травмами різного ступеня тяжкості каретою швидкої допомоги були доставлені до районної лікарні.

Водія вантажівки перевірили на стан сп’яніння, він був тверезий.

Розслідування за фактом ДТП

Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

"В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці помістили транспортні засоби на арештмайданчик та призначили низку експертиз. Слідство триває", — зазначив начальник відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Віктор Дудка.

Вже відомо, що загинув керівник унікального органічного фермерського підприємства Ізмаїльщини "Дунайський аграрій" Роман Дяжук.

Нагадаємо, 38-річного водія трактора, який ненавмисно зачепив 14-річну дівчинку ковшем, помістили до слідчого ізолятора. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.