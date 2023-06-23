Смертельна ДТП: на Одещині тракторист ковшем зачепив дитину

Ілюстративне зображення трактора. Фото: google

Сьогодні у Березівці, що на Одещині сталася ДТП, яка призвела до смерті дитини. За попередньою інформацією, 38-річний водій трактора ненавмисно зачепив 14-річну дівчинку, яка перетинала дорогу.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За словами чоловіка, він не помітив дитину. Хоча потерпілу негайно доставили до міської лікарні, на жаль, вона померла від отриманих травм. Медичний огляд водія показав, що він був тверезий.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка займається розслідуванням дорожньо-транспортних пригод в Одеській області. Відповідні документи були занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а справа розглядається за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинили смерть потерпілого).

ДТП на Одещині

Нагадаємо, на вулиці Академіка Вільямса поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. На місці події вони знайшли автомобіль Volkswagen, який врізався в перешкоду. Управляла авто 16-річна дівчина, яка мала ознаки алкогольного сп'яніння.

Також ми писали, що унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на вулиці Перемоги в місті Білгороді-Дністровському, 23-річна водійка була відправлена на лаву підсудних. Її звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, яке призвело до серйозного травмування пішохода.