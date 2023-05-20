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Наїхала на пішохода: на Одещині автоледі постане перед судом

20 травня 2023 10:24
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Наїхала на пішохода: на Одещині автоледі постане перед судом
Авто, що притиснуло пішохода до стіни. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на вулиці Перемоги в місті Білгороді-Дністровському, 23-річна водійка була відправлена на лаву підсудних. Її звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, яке призвело до серйозного травмування пішохода. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Подробиці ДТП

Жінка виїжджала з парковки на своєму легковому автомобілі. Вона наїхала на пішохода, який перебував попереду, і притиснула його до будівлі своїм транспортним засобом.

Чоловіка негайно доставили до лікарні з численними травмами, переломами нижніх кінцівок і травматичним шоком. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, його тілесні ушкодження належить до категорії тяжких.

Правоохоронні органи провели перевірку на наявність алкоголю в крові водійки і встановили, що вона була твереза.

Після довгих розслідувань, збору достатньої кількості доказів та проведення експертиз, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури висунули водійці обвинувачення у порушенні правил безпеки дорожнього руху. Її вчинок призвів до тяжкого тілесного ушкодження потерпілого.

Яке покарання чекає на автоледі

Згідно зі статтею 286 Кримінального кодексу України, це правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, а також позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Обвинувальний акт вже передано до суду для ухвалення вироку щодо накладення покарання.

ДТП на Одещині

Нагадаємо, упродовж січня-квітня 2023 року на автошляхах Одеської області сталися 3362 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). В аваріях постраждали 490 людей, а 47 з них загинули.

Також ми писали, що унаслідок аварії на трасі М-14 Одеса-Новоазовськ загинула жінка. Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП.

Тим часом у місті Балта водій у стані алкогольного сп’яніння скоїв дорожньо-транспортну пригоду. В результаті ДТП керманич травмував двох жінок.

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