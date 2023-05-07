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На Одещині п’яний водій скоїв ДТП: є постраждалі

7 травня 2023 12:30
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Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині п’яний водій скоїв ДТП
Місце ДТП. Фото: ГУНП в Одеській області
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Беженар Тетяна
журналіст

У м.Балта водій у стані алкогольного сп’яніння скоїв дорожньо-транспортну пригоду. В результаті ДТП керманич травмував двох жінок. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Деталі аварії

Встановлено, що 29-річний водій автомобіля марки BMW 316 I, рухаючись вулицею Уварова, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги на ліве узбіччя з подальшим перекиданням, де здійснив наїзд на двох пішоходів віком 41 та 37 років та дерево. Постраждалих жінок із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до місцевої лікарні.

Відповідальність за скоєне

Перевірка водія на стан сп'яніння показала, що він був нетверезий. Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 ККУ.

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння караються позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.

Чоловіка правоохоронці затримали. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у селі Випасне Мологівської територіальної громади Білгород-Дністровського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автомобілі ВАЗ 2102 та ВАЗ 2112, в результаті чого постраждали троє людей, зокрема шестимісячне немовля.

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