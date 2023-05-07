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В Одесской области пьяный водитель совершил ДТП: есть пострадавшие

7 мая 2023 12:30
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одесской области пьяный водитель совершил ДТП
Место ДТП. Фото: ГУНП в Одесской области
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В г.Балте водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП мужчина травмировал двух женщин.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Детали аварии

Установлено, что 29-летний водитель автомобиля марки BMW 316 I, двигаясь по улице Уварова, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги на левую обочину с последующим опрокидыванием, где совершил наезд на двух пешеходов в возрасте 41 и 37 лет. Пострадавших женщин с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в местную больницу.

Ответственность за совершенное

Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он был нетрезв. Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286-1 УКУ.

Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения караются лишением свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Мужчину правоохранители задержали. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в селе Выпасное Мологовской территориальной громады Белгород-Днестровского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили ВАЗ 2102 и ВАЗ 2112, в результате чего пострадали три человека, в том числе шестимесячный младенец.

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