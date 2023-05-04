Постраждалі дорослі та немовля: поліція розслідує обставини ДТП на Одещині

Два авто зіткнулись в Одеській області. Фото: ГУНП в Одеській області

У селі Випасне Мологівської територіальної громади Білгород-Дністровського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автомобілі "ВАЗ 2102" та "ВАЗ 2112", в результаті чого постраждали троє людей, в тому числі шестимісячне немовля.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області

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Обставини зіткнення

За попередньою інформацією, 65-річний водій "ВАЗ 2102", при повороті ліворуч втратив керування та врізався в автомобіль "ВАЗ 2112", яким керував 30-річний мешканець села Удобне Одеського району.

Наслідки аварії

Унаслідок зіткнення, дорожньо-транспортна пригода мала серйозні наслідки. Двоє пасажирів "ВАЗ 2102", 54-річна жінка та 69-річний чоловік, отримали травми різного ступеня тяжкості, так само як і шестимісячний син керманича автомобіля "ВАЗ 2112". Усі постраждалі були доставлені в лікарню для надання необхідної допомоги.

Розслідування ДТП

Зараз на місці події працюють правоохоронці. Поліція встановлює обставини ДТП. Обидва водії були тверезі, але вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одеській області фура з зерном зіштовхнулася з легковим автомобілем. У наслідку цього постраждав водій вантажівки.

Зазначимо, у першому кварталі 2023 року в Україні було зафіксовано 4538 дорожньо-транспортних пригод із постраждалими. Ці дані перевищили показник 2021-го, останнього довоєнного року.