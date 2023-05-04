Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пострадавшие взрослые и младенец: полиция расследует обстоятельства ДТП в Одесской области arrow

Пострадавшие взрослые и младенец: полиция расследует обстоятельства ДТП в Одесской области

4 мая 2023 16:23
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пострадавшие взрослые и младенец: полиция расследует обстоятельства ДТП в Одесской области
Два автомобиля столкнулись в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В селе Выпасное Мологовской территориальной общины Белгород-Днестровского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили "ВАЗ 2102" и "ВАЗ 2112", в результате чего пострадали три человека, в том числе шестимесячный младенец.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Обстоятельства столкновения

По предварительной информации, 65-летний водитель "ВАЗ 2102", при повороте налево потерял управление и врезался в автомобиль "ВАЗ 2112", которым управлял 30-летний житель села Удобное Одесского района.

Последствия аварии

В результате столкновения, дорожно-транспортное происшествие имело серьезные последствия. Двое пассажиров "ВАЗ 2102", 54-летняя женщина и 69-летний мужчина, получили травмы разной степени тяжести, равно как и шестимесячный сын водителя автомобиля "ВАЗ 2112". Все пострадавшие были доставлены в больницу для предоставления необходимой помощи.

Расследование ДТП

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Полиция устанавливает происшествия ДТП. Оба водителя были трезвыми, но решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесской области фура с зерном столкнулась с легковым автомобилем. В результате пострадал водитель грузовика.

Отметим, в первом квартале 2023 года в Украине было зафиксировано 4538 ДТП с пострадавшими. Эти данные превысили показатель 2021-го, последнего довоенного года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас