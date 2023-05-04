Пострадавшие взрослые и младенец: полиция расследует обстоятельства ДТП в Одесской области

Два автомобиля столкнулись в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области

В селе Выпасное Мологовской территориальной общины Белгород-Днестровского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили "ВАЗ 2102" и "ВАЗ 2112", в результате чего пострадали три человека, в том числе шестимесячный младенец.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Обстоятельства столкновения

По предварительной информации, 65-летний водитель "ВАЗ 2102", при повороте налево потерял управление и врезался в автомобиль "ВАЗ 2112", которым управлял 30-летний житель села Удобное Одесского района.

Последствия аварии

В результате столкновения, дорожно-транспортное происшествие имело серьезные последствия. Двое пассажиров "ВАЗ 2102", 54-летняя женщина и 69-летний мужчина, получили травмы разной степени тяжести, равно как и шестимесячный сын водителя автомобиля "ВАЗ 2112". Все пострадавшие были доставлены в больницу для предоставления необходимой помощи.

Расследование ДТП

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Полиция устанавливает происшествия ДТП. Оба водителя были трезвыми, но решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесской области фура с зерном столкнулась с легковым автомобилем. В результате пострадал водитель грузовика.

Отметим, в первом квартале 2023 года в Украине было зафиксировано 4538 ДТП с пострадавшими. Эти данные превысили показатель 2021-го, последнего довоенного года.