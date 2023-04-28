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В Одеській області сталася ДТП на трасі: водія заблокувало в кабіні

28 квітня 2023 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області сталася ДТП на трасі
Рятувальники працюють на місці аварії. Фото: ДСНС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області фура з зерном зіштовхнулася з легковим автомобілем. У наслідку цього постраждав водій вантажівки. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області. 

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На зображенні може бути: 3 людини, швидка допомога та текст
Чоловіка передали швидкій. Фото: ДСНС 

За інформацією надзвичайників, на трасі Київ — Одеса у Березівському районі водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням.

"Постраждав водій вантажівки, громадянин 1962 року народження, якого затисло в кабіні", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники дістали з понівеченої кабіни чоловіка та передали медикам. Усі деталі інциденту встановлюються.

На зображенні може бути: 2 людини та текст
Фура перевернулася на узбіччі. Фото: ДСНС
На зображенні може бути: 1 особа, автомобіль та текст
Водій у понівеченій кабіні вантажівки. Фото: ДСНС

Інші надзвичайні події

На вулиці Івана та Юрія Лип у Малиновському районі на балкон першого поверху п'ятиповерхівки випала літня жінка. Рятувальники транспортували стареньку до карети швидкої допомоги. Пенсіонерка знаходиться у важкому стані. 

У місті Подільськ Одеської області ДСНСники врятували голуба, який заплутався в повітряних лініях зв'язку.

Нагадаємо, вчора у центрі Одеси, на вулиці Буніна, спалахнув заклад швидкого харчування. Полум'я вдалося швидко загасити. Вогонь охопив кафе на першому поверсі двоповерхового житлового будинку.

Також у Малиновському районі Одеси сталася пожежа. З вогню вдалося врятувати трьох дітей. У квартирі, де сталося займання, загинуло двоє людей, громадяни 30 та 33 років не змогли вибратися з оселі.

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