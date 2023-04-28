В Одеській області сталася ДТП на трасі

Рятувальники працюють на місці аварії. Фото: ДСНС

В Одеській області фура з зерном зіштовхнулася з легковим автомобілем. У наслідку цього постраждав водій вантажівки.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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Чоловіка передали швидкій. Фото: ДСНС

За інформацією надзвичайників, на трасі Київ — Одеса у Березівському районі водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням.

"Постраждав водій вантажівки, громадянин 1962 року народження, якого затисло в кабіні", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники дістали з понівеченої кабіни чоловіка та передали медикам. Усі деталі інциденту встановлюються.

Фура перевернулася на узбіччі. Фото: ДСНС

Водій у понівеченій кабіні вантажівки. Фото: ДСНС

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