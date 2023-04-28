В Одеській області сталася ДТП на трасі: водія заблокувало в кабіні
В Одеській області фура з зерном зіштовхнулася з легковим автомобілем. У наслідку цього постраждав водій вантажівки.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.
За інформацією надзвичайників, на трасі Київ — Одеса у Березівському районі водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням.
"Постраждав водій вантажівки, громадянин 1962 року народження, якого затисло в кабіні", — йдеться у повідомленні ДСНС.
Рятувальники дістали з понівеченої кабіни чоловіка та передали медикам. Усі деталі інциденту встановлюються.
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