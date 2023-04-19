У наслідку аварії на Одещині ускладнено рух транспорту

Вантажні авто зіштовхнулися на трасі. Фото: Національна поліція України

В Одеській області укладено рух на трасі Одеса — Рені.Між селами Старокозаче та Монаші сталася аварія з постраждалими.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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"В аварії постраждали три людини, серед них – дитина. На місці події працюють поліцейські. На цій ділянці дороги тимчасово організовано реверсний рух однією смугою", — зазначають у відомстві.

Наразі на місці подій працюють співробітники Білгород-Дністровського районного відділу поліції. Усі подробиці про обставини ДТП встановлюються.

Що сталося

На міжміській трасі зіштовхнулися три вантажні автомобілі DAF, Scania та Volvo. За попередньою інформацією, водій першого транспортного засобу не дотримався дистанції та допустив зіткнення з другим автомобілем, який рухався у попутному напрямку, а далі виїхав на зустрічну смугу і там зіштовхнувся з третьою вантажівкою, що їхала на зустріч.

Зазначимо, що на дорозі здійснюється реверсний рух транспортних засобів однією смугою. Водіям слід бути уважнішими та заздалегідь продумати маршрут.

ДТП на Одещині

На автодорозі Одеса — Рені неподалік села Нові Трояни та селища Суворове сталося одразу дві ДТП. Внаслідок аварій загинули троє водіїв вантажівок.

Також смертельна ДТП сталася на автодорозі сполученням Одеса — Рені біля села Орлівка. Внаслідок зіткнення загинула одна людина. Ще трьох — доставили в лікарню.