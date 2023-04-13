Рух автотранспорту на трасі Одеса-Рені призупинено

Машини стоять у довгому заторі. Фото: google.com

На Одещині тимчасово призупинили рух на ділянці дороги Одеса-Ізмаїл. Причиною цього стала сильна ДТП.

Про це повідомляє пресслужба РДА Ізмаїлу.

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"У зв’язку із виникненням ДТП в села Маяки прийнято рішення тимчасово зупинити пропуск транспортних засобів на в’їзд на транзитну ділянку автодороги Одеса-Рені зі сторони пункту пропуску "Удобне" з метою уникнення черг між пунктами пропуску Маяки та Удобне", — йдеться в повідомленні.

Черга автомобілів зі сторони пункту пропуску Маяки в напрямку села Маяки складає близько 7 км. Тим часом затор зі сторони пункту пропуску Удобне в напрямку міста Ізмаїл — близько 2 км.

ДТП на Одещині

11 квітня на вулиці Чорноморського козацтва в Суворовському районі Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковий автомобіль Mitsubishi та вантажівка DAF.

У ніч з 6 на 7 квітня на перехресті вулиць Малої Арнаутської та Рішельєвської у центрі Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, водій автомобіля BMW, 20-річний молодик, не дотримався правил дорожнього руху та проїхав на червоне світло, після чого зіткнувся з Mercedes, який рухався перпендикулярно на зелене світло.

На автодорозі Одеса — Рені неподалік села Нові Трояни та селища Суворове сталося одразу дві ДТП. Внаслідок аварій загинули троє водіїв вантажівок.

Також смертельна ДТП сталася на автодорозі сполученням Одеса — Рені біля села Орлівка. Внаслідок зіткнення загинула одна людина. Ще трьох — доставили в лікарню.