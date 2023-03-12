Смертельна аварія сталася на трасі Одеса-Рені

В результаті ДТП загинула жінка

Поліцейські Одещини встановлюють обставини смертельної ДТП. Аварія сталася в Ізмаїльському районі.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

В результаті аварії на автодорозі сполученням Одеса-Рені між селищами Новосільське та Орлівка, загинула жінка.

"Попередньою встановлено, що 41-річний водій пасажирського рейсового автобуса BOVA Magiq, рухаючись у напрямку Ізмаїла маршрутом Бургас-Варна-Одеса, скоїв наїзд на 52-річну місцеву жительку, яка йшла посеред проїзної частини дороги у зустрічному напрямку. Жінку госпіталізували до лікарні, де від отриманих травм вона померла. Пасажири автобуса та два його кермувальники не постраждали", — йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії. Водіїв перевіряють на стан алкогольного сп’яніння.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на автомобільній дорозі міжнародного значення в Одеській області зафіксовано акт вандалізму. На трасі М-05 Київ — Одеса, біля с. Знам’янка, за одну ніч зафіксовано крадіжку 28 дорожніх знаків та 12 металевих стійок до них, що відповідають за організацію дорожнього руху.