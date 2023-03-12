Смертельна аварія сталася на трасі Одеса-Рені
Поліцейські Одещини встановлюють обставини смертельної ДТП. Аварія сталася в Ізмаїльському районі.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
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В результаті аварії на автодорозі сполученням Одеса-Рені між селищами Новосільське та Орлівка, загинула жінка.
"Попередньою встановлено, що 41-річний водій пасажирського рейсового автобуса BOVA Magiq, рухаючись у напрямку Ізмаїла маршрутом Бургас-Варна-Одеса, скоїв наїзд на 52-річну місцеву жительку, яка йшла посеред проїзної частини дороги у зустрічному напрямку. Жінку госпіталізували до лікарні, де від отриманих травм вона померла. Пасажири автобуса та два його кермувальники не постраждали", — йдеться у повідомленні.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії. Водіїв перевіряють на стан алкогольного сп’яніння.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на автомобільній дорозі міжнародного значення в Одеській області зафіксовано акт вандалізму. На трасі М-05 Київ — Одеса, біля с. Знам’янка, за одну ніч зафіксовано крадіжку 28 дорожніх знаків та 12 металевих стійок до них, що відповідають за організацію дорожнього руху.