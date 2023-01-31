Обережно немає знаків: на трасі Одеса — Київ вандали викрали 28 вказівників

Вкрали знаки обмеження швидкості

На автомобільній дорозі міжнародного значення в Одеській області зафіксовано акт вандалізму. На трасі М-05 Київ — Одеса, біля с. Знам’янка, за одну ніч зафіксовано крадіжку 28 дорожніх знаків та 12 металевих стійок до них, що відповідають за організацію дорожнього руху.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

"Сума завдаваних збитків за крадіжку державного майна складає понад 50 тисяч гривень. Підрядні організації вживають всі необхідні дії задля найшвидшого відновлення дорожніх знаків на даній ділянці автомобільної дороги. Закликаємо не вчиняти актів вандалізму, адже від наявності знаків та дорожнього обладнання, залежить не тільки безпека руху для автомобілістів та пішоходів, а деколи навіть життя", — йдеться в повідомленні.

Негода внесла корективи у маршрут

На трасі Одеса — Рені через погоду та затори вантажівок, ускладнений рух 31 січня. Є кілька шляхів, як можна об'їхати трасу. Можливий об'їзд в обох напрямках (на Одесу та Рені), можна здійснити через автомобільні дороги:

Т–16–06 КПП "Виноградівка" – Болград – /М-15/;

Т–16–31 КПП "Табаки" – Болград – /М-15/.

Автомобільні дороги Т-16-06 та Т-16-31 перебувають у задовільному експлуатаційному стані. Тож ними можна спокійно рухатись.

Скільки ДТП трапилося за 2022 рік

На сайті Центру демократії та верховенства права повідомляють сумну статистику згідно з якою на підконтрольних Україні територіях протягом 2022 року сталося 14 622 ДТП з загиблими та травмованими, у яких загинули 2 161 людина, а ще 18 261 людина отримала травми.

Скільки сталося ДТП в Україні загалом — невідомо, адже частину аварій їхні учасники оформили за європротоколом. Саме тому патрульна поліція має дані лише про ДТП з постраждалими.

При цьому вбивцею №1 на українських дорогах залишається надмірна швидкість. За даними Патрульної поліції, у першому півріччі 2022 року понад 44% ДТП сталися саме через перевищення швидкості.