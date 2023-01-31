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Осторожно нет знаков: на трассе Одесса —Киев вандалы похитили 28 указателей

31 января 2023 18:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Осторожно нет знаков: на трассе Одесса-Киев вандалы похитили 28 указателей
Украли знаки ограничения скорости
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На автомобильной дороге международного значения в Одесской области зафиксирован акт вандализма. На трассе М-05 Киев — Одесса, возле с. Знаменка, за одну ночь зафиксирована кража 28 дорожных знаков и 12 металлических стоек к ним, отвечающих за организацию дорожного движения.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

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"Сумма причиненного ущерба за кражу государственного имущества составляет более 50 тысяч гривен. Подрядные организации предпринимают все необходимые действия для скорейшего восстановления дорожных знаков на данном участке автомобильной дороги. Призываем не совершать актов вандализма, ведь от наличия знаков и дорожного оборудования зависит не только безопасность движения" для автомобилистов и пешеходов, а порой даже жизни", — говорится в сообщении.

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Непогода внесла коррективы в маршрут

На трассе Одесса — Рени из-за погоды и пробок грузовиков, затруднено движение 31 января. Есть несколько путей, как можно объехать трассу. Возможен объезд в обоих направлениях (на Одессу и Рени), можно осуществить через автомобильные дороги:

  • Т-16-06 КПП "Виноградовка" — Болград — /М-15/;
  • Т-16-31 КПП "Табак" — Болград - /М-15/.

Автомобильные дороги Т-16-06 и Т-16-31 находятся в удовлетворительном эксплуатационном состоянии. Так что ими можно спокойно двигаться.

Сколько ДТП произошло за 2022 год

На сайте Центра демократии и верховенства права сообщают печальную статистику, согласно которой на подконтрольных Украине территориях в течение 2022 года произошло 14 622 ДТП с погибшими и травмированными, в которых погибли 2 161 человек, а еще 18 261 человек получил травмы.

Сколько произошло ДТП в Украине в целом — неизвестно, часть аварий их участники оформили по европротоколом. Именно поэтому у патрульной полиции есть данные только о ДТП с пострадавшими.

При этом убийцей №1 на украинских дорогах остается избыточная скорость. По данным Патрульной полиции, в первом полугодии 2022 года более 44% ДТП произошло именно из-за превышения скорости.

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