В Одеській області продовжують чистити від снігу дороги

Комунальники працюють у посиленому режимі

На Одещині тривають роботи з розчищення доріг державного значення. Через сильні опади вночі та зранку, рух трасами було ускладнено, але вже зараз більшість дорожнього покриття вільна для проїзду автівок.

Про це повідомили у Службі автомобільних доріг в Одеській області.

Наразі на дорогах області працює 71 одинця техніки та 90 працівників комунальної служби. Роботи не припиняються ні на хвилину через нескінченний сніг.

Зазначимо, що до 13:00 рух дорогою М-15 Одеса — Рені (у напрямку Бухареста) для багатовантажного транспорту призупинено. Це пов'язано з убезпеченням водіїв через погіршення погодних умов.

Нагадаємо, Через сильні опади одеські комунальники цілодобово працюють у посиленому режимі. На вулицях міста помічена спецтехніка, яка посипає дороги реагентами та піщано-сольовою сумішшю від глибокої ночі.

Скільки ДТП трапилося за 2022 рік

На сайті Центру демократії та верховенства права повідомляють сумну статистику згідно з якою на підконтрольних Україні територіях протягом 2022 року сталося 14 622 ДТП з загиблими та травмованими, у яких загинули 2 161 людина, а ще 18 261 людина отримала травми.

Скільки сталося ДТП в Україні загалом — невідомо, адже частину аварій їхні учасники оформили за європротоколом. Саме тому патрульна поліція має дані лише про ДТП з постраждалими.

При цьому вбивцею №1 на українських дорогах залишається надмірна швидкість. За даними Патрульної поліції, у першому півріччі 2022 року понад 44% ДТП сталися саме через перевищення швидкості.

Раніше ми писали, що у мобільному застосунку "Дія" поновили важливу функцію для автомобілістів. Тепер водії можуть знову перевіряти та сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані системами фото- й відеофіксації.